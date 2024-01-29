برشلونة يوافق على رحيل "الكمبيوتر" و "سيد الدمى"

شفق نيوز/ قال رئيس برشلونة جوان لابورتا، إنه وافق على عرض المدرب تشافي هرنانديس بالتخلي عن منصبه نهاية الموسم لأنه "أسطورة" في النادي الكاتالوني.

وأكد لابورتا أمام وسائل الإعلام في برشلونة "إنها صيغة أقبلها لأن تشافي هو من اقترحها عليّ، وهو أسطورة النادي، وشخص صادق وكريم يحب برشلونة".

وكان "مايسترو" خط الوسط السابق البالغ 44 عاماً، والذي يطلق عليه لقب "سيد الدمى" أو الكمبيوتر، كان قد أعلن السبت أنه سيترك منصبه في 30 يونيو / حزيران المقبل، بعد الهزيمة الثقيلة أمام فياريال 3-5 والتي أدت إلى تراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة متأخراً بفارق 11 نقطة عن جيرونا المتصدر في المرحلة الثانية والعشرين.

وقاد تشافي الذي مدد عقده في سبتمبر / ايلول الماضي حتى 2025، برشلونة الموسم الماضي للفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 2019 بالإضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية.

وتراجع أداء برشلونة بشكل حاد هذا الموسم، فخسر أمام ريال مدريد 1-4 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في الرياض ثم خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد أتلتيك بلباو 2-4 بعد التمديد.

وقال لابورتا أيضا، "سيكون الدوري الإسباني صعباً، لكن لم يفلت من أيدينا بعد. علينا أن نقاتل من أجل إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".

وأضاف "علينا أن نقدّم كل ما لدينا من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضاً"، حيث يواجه برشلونة نظيره نابولي الإيطالي في ثمن النهائي خلال أسبوعين.