برشلونة يواصل انطلاقته القوية ويعتلي صدارة الليغا

شفق نيوز- متابعة

حقق فريق برشلونة، مساء الأحد، فوزاً ثميناً على حساب نظيره ريال سوسيداد 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

وتقدم فريق سوسيداد عن طريق ألفارو أودريوزولا في الدقيقة 31، في حين سجل جول جوندي هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 59 سجل برشلونة هدف الفوز عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بعد كرة عرضية من يامال حولها ليفا برأسية ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الانتصار إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 5 في المركز السابع عشر.