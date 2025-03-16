برشلونة يهزم أتلتيكو بريمونتادا خيالية ويستعيد صدارة الدوري

شفق نيوز/ حقق برشلونة فوزاً مهماً على ضيفه أتلتيكو مدريد عندما حول تأخره 0-2 حتى الدقيقة 72 إلى فوز 4-2 في قمة المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو بهدفي جوليان ألفاريز (45) وألكسندر سورلوث (70)، قبل تسجيل برشلونة ثلاثة أهداف عبر روبرت ليفاندوفسكي (73) وفيران توريس (78 و90+ 8) ولامين يامال (90).

وعاد برشلونة إلى صدارة الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، كما يملك الفريق الكتالوني مباراة مؤجلة مع أوساسونا، وبقي أتلتيكو في المركز الثالث وله 56 نقطة