برشلونة ينسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم السبت، انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وقال "الفريق الكتالوني" في بيان: "أبلغ النادي اليوم رسمياً شركة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية بانسحابه من مشروع البطولة".

وكان مشروع بطولة "السوبر ليغ"، الّذي تمّ تأسيسه من قِبل 12 نادياً في القارة العجوز خلال نيسان/ أبريل 2021، قد لاقى الكثير من الانتقادات من مؤسسات رياضية وسياسية، لكونه يهدف إلى الانشقاق عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وتنظيم الأندية بطولة خاصة بهم.

وانسحبت أندية عدة بعد مرور فترة زمنية قصيرة على إعلان المشروع، من بينها أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزية، وميلان وإنتر الإيطاليين، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعد نادي ريال مدريد في الوقت الحالي هو النادي الوحيد، من بين الأندية المؤسسة للمشروع، الّذي لم يعلن انسحابه.