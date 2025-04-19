برشلونة ينجو من فخ "فيغو" ويقترب من لقب الليغا

شفق نيوز/ حقق نادي برشلونة، انتصارا مثيرا على سيلتا فيجو بنتيجة 4-3، في مباراة أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، يوم السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، ليقترب أكثر من تحقيق لقب الليغا.

انطلقت المباراة بضغط كتالوني، حيث كاد ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل (1)، لكن توريس وضع برشلونة في المقدمة بتسديدة بعيدة (12) بعد تمريرة إينيجو مارتينيز.

ورد سيلتا فيغو، سريعا بهدف إيجليسياس (15) مستغلا خطأ الحارس تشيزني. تبادل الفريقان الهجمات، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، تقدم سيلتا بهدفين من إيجليسياس (51 و61)، لكن برشلونة رد بقوة.

وسجل أولمو الهدف الثاني (63) بعد تمريرة رافينيا، ثم عادل رافينيا برأسية (67) من عرضية لامين يامال.

هذا وخرج ليفاندوفسكي مصابا (78)، وكاد جافي يسجل (80)، كما أضاع سيلتا فرصة الفوز (89) عبر مينجويزا.

في الدقيقة 94، احتسبت ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة أولمو، نفذها رافينيا بنجاح (90+8)، ليمنح برشلونة 3 نقاط ثمينة.