برشلونة يلتف مالياً لخطف ميسي.. تقرير فرنسي يكشف الخطة

شفق نيوز / فجر تقرير صحفي فرنسي، يوم الأربعاء، مفاجأة بشأن الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "برشلونة سيلجأ لحيلة جديدة لضم ميسي مستعينا بنادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك للالتفاف حول الأزمة المالية التي يواجهها النادي الكتالوني".

وأوضحت الصحيفة، أن "الخطة تتضمن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف العام الجاري مع إعارته إلى برشلونة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 18 شهرا".

وأشارت إلى أن "هذا الحل سبق طرحه في العام الماضي قبل أن تستبعده إدارة برشلونة، لكن يبدو أنه بات متاحا في الوقت الحالي"، لافتة إلى أن "هذا السيناريو يسمح للنجم الأرجنتيني باللعب في مستويات عالية في أوروبا ليكون جاهزا لمنافسات كوبا أمريكا في 2024".

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن "ميسي (35 عاماً) تلقى عرضا مغريا للانتقال إلى ناد سعودي، إلا أنه متردد للغاية في الانتقال بأسرته إلى الخليج".

وينتهي تعاقد ميسي مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري وتؤكد كل المؤشرات بأنه بصدد الرحيل عن جدران حديقة الأمراء بعد عامين بالقميص الباريسي.