برشلونة يكتسح سوسيداد برباعية وينفرد بصدارة الليغا الإسبانية

شفق نيوز/ اكتسح نادي برشلونة الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، ضيفه ريال سوسيداد برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ26 من المسابقة، ليعزز صدارته للدوري الإسباني.

وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق جيرارد مارتن، وبعدها بثلاث دقائق عزز البارسا تقدمه بهدف ثان حمل توقيع مارك كاسادو الذي تابع تسديدة قوية من داني أولمو.

وفي الدقيقة 56 أضاف رونالد أراوخو الهدف الثالث لبرشلونة برأسية بعد أن تابع كرة صدها الحارس، وزادت شهية برشلونة للتسجيل حيث نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز حقق برشلونة فوزه السابع على التوالي بالدوري رافعاً رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الليغا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد وثلاث نقاط عن ريال مدريد الثالث.