برشلونة يكتسح جيرونا برباعية في الليغا

شفق نيوز/ حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-1) خلال مواجهة جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الليجا، على ملعب مونتيليفي.

وسجل أهداف برشلونة، لامين يامال "هدفين" في الدقائق 30 و37، وداني أولمو (47)، وبيدري (64).

وبدأت المباراة، بضغط من الضيوف حيث أرسل بيدري كرة في العمق تجاه لامين يامال الذي استقبل الكرة وسدد كرة بالقدم اليسرى تصدى لها الحارس جازانيجا في الدقيقة 5.

ونجح لامين يامال في تسجيل هدف التقدم للبارسا، في الدقيقة 30، إذ استغل خطأ من دافيد لوبيز في خسارة الكرة، وانطلق لينفرد بالحارس جازانيجا ويضع الكرة في الشباك.

وسريعا ما أضاف يامال الهدف الثاني في الدقيقة 37، فمن ركلة حرة نفذها رافينيا ووصلت داخل المنطقة، لترتد أمام يامال الذي صوب كرة صاروخية أسفل يمين الحارس جازانيجا.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح داني أولمو في إضافة الهدف الثالث، حيث تلقى كرة في العمق من زميله كوندي وصوب كرة صاروخية في الشباك بالدقيقة 46.

ونجح بيدري في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63، فمن هجمة منظمة، مرر مارك كاسادو تمريرة في العمق تجاه بيدري الذي استلم الكرة وراوغ الحارس جازانيجا قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وقلص ستواني الفارق لجيرونا بالهدف الأول في الدقيقة 80، لحفظ ماء الوجه للفريق الكتالوني، بصناعة من زميله بورتو.

وسيطر لاعبو برشلونة على الدقائق المتبقية من المباراة، ليواصل العملاق الكتالوني سلسلة انتصاراته للمباراة الخامسة على التوالي في الليجا.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 7 نقاط في المركز السابع.