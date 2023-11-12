برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس

شفق نيوز/ انتزع فريق برشلونة فوزا صعبا من ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني - الليغا.

سجل صامويل أموروديون هدف ألافيس في شباك برشلونة في الدقيقة الأولى.

بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة في الدقيقتين 53 و78 أحدهما من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف جيرونا المتصدر وريال مدريد الوصيف.

بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.