برشلونة يقترب من العودة إلى قاعدة 1/1

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم الخميس، عن قرب عودة نادي برشلونة الإسباني، إلى قاعدة 1\1 في أواخر شهر يونيو/حزيران الجاري، ما يتيح له إبرام صفقات بحرية ودون أي قيود.

وقاعدة 1\1 تطبق على الأندية التي ليس لديها أي مشاكل مالية، حيث يكون النادي لديه حرية التصرف في الأموال التي تأتي إليه من بيع اللاعبين.

ولكن بسبب أوضاع برشلونة المالية، فإنه يستخدم تقريباً 4\1 من المبالغ التي تأتي إليه من الصفقات، بمعنى أن النادي سيتمكن من التصرف في ربع ما يحصل عليه من أي صفقة بيع.

وفي تطور جديد، نقلت صحيفة "سبورت" عن مصادر داخل نادي برشلونة، قولهم إن النادي على وشك إغلاق بيع النسبة التي لم يدفعها صندوق ليبرو مقابل "برسا فيجن" Barça Vision، وبالتالي سيتم استعادة الوضع الطبيعي في سوق الانتقالات هذا الصيف.

ومن المتوقع أن تتم هذه العملية بالفعل من خلال شريك أوروبي سيقدم 40 مليون يورو وسيحل مشكلة أثرت سلبًا على النادي من الناحية الرياضية في الأشهر الأخيرة.

ويتوقع النادي الكتالوني الإعلان عن إغلاق هذه العملية في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الجاري.

وتحدثت إدارة برشلونة مع رابطة الدوري الإسباني، والتي أكدت إمكانية عودة البرسا لقاعدة 1\1، وإجراء التعاقدات بشكلٍ طبيعي.

وسيتيح هذا الإجراء أن يبرم برشلونة أي صفقات بشكل طبيعي، دون أي قيود مالية أو اضطراره إلى بيع لاعبين مؤثرين، وسيكون للنادي مطلق الحرية في التصرف بأموال سوق الانتقالات.