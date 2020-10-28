برشلونة يفوز على يوفنتوس بمباراة غريبة ومانشستر يكتسح لايبزيغ بخماسية

شفق نيوز/ حقق برشلونة فوزًا على مضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، بالمباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز عثمان ديمبلي الهدف الأول بالدقيقة 14، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة (90+1).

وشهدت المباراة امراً ملفتاً، إذ تمكن مهاجم يوفنتوس، ألفارو موراتا من تسجيل ثلاثة أهداف إلا أنها ألغيت بداعي التسلل

وبانتصار البارسا، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط بصدارة المجموعة السابعة، وتجمد رصيد اليوفي عند 3 نقاط.

وفي مباراة اخرى سحق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه لايبزيغ الألماني بخماسية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل خماسية مانشستر يونايتد ماسون جرينوود (21) وماركوس راشفورد (76- 78- 92) وأنتوني مارسيال (87)

وبتلك النتيجة حافظ مانشستر يونايتد على صدارة المجموعة الثامنة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث.