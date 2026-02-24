برشلونة يفكر في ضم كانسيلو بشكل دائمي ويحدد شرطاً مهماً لذلك

شفق نيوز- برشلونة

أعلنت إدارة نادي برشلونة، يوم الثلاثاء، أنها وضعت شرطاً مهماً على الطاولة أمام جواو كانسيلو، نجم الهلال السعودي والمنضم للفريق الكتالوني على سبيل الإعارة، لضمه بشكل نهائي مع نهاية تعاقده.

ونقلت صحيفة "سبورت"، عن إدارة النادي الكتالوني في تقرير لها، أن "كانسيلو تحول إلى أبرز لاعبي الانتصار على ليفانتي في كامب نو، فبعد بداية مترددة، بدأ البرتغالي يكتسب إيقاع المنافسة، وأظهر كامل إمكاناته الهجومية عبر عرض لافت من التمريرات الحاسمة".

وأضافت الصحيفة: "في برشلونة تسود الثقة في أن الظهير سيواصل التصاعد خلال الموسم، وقد وُضعت بالفعل خطة مسبقة ومتفق عليها للتعامل مع ضمه بشكل نهائي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".

وكان النادي الكتالوني قد اتفق مع كانسيلو ومحيطه على استمراره في حال نجح رياضياً وتحققت شروط مالية معينة يتعين على اللاعب نفسه الوفاء بها.