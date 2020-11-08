برشلونة يفقد خدمات نجمه الواعد

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي طبيعة إصابة نجمه الواعد أنسو فاتي التي تعرض لها خلال الفوز على ريال بيتيس 5-2، ضمن الجولة التاسعة من عمر "الليغا" أمس السبت.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد ظهر أمس، أن أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الواجب اتباعه، في الأيام القليلة المقبلة".

وغادر فاتي البالغ 18 عاما المباراة بين الشوطين، ودخل بدلا منه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

https://twitter.com/fcbarcelona_ara/status/1325157937564672000

