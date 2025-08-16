برشلونة يفتتح موسمه بثلاثية أمام مايوركا في الليغا

شفق نيوز– متابعة

افتتح نادي برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني لموسم 2025/2026 بانتصار خارج الديار، حيث تفوّق على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب سون مويكس.

وأشهرت البطاقة الحمراء مرتين لريال مايوركا خلال الشوط الأول، حيث خرج مانو مورالانس ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 33، بينما ترك فيدت موريكي الملعب في الدقيقة 39 بسبب تدخل خشن على حارس مرمى البرسا الجديد جوان غارسيا.

استهلّ البرازيلي رافينيا أهداف برشلونة في الدقيقة 7 بعد تلقيه تمريرة من لامين يامال، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 23 بتسديدة بعيدة المدى مستغلاً توقف لاعبي مايوركا عن اللعب بعد اعتقادهم أن الحكم سيطلق صافرته عند سقوط أحد المدافعين لإصابة في الرأس.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل لامين يامال الهدف الثالث بتسديدة قوية بباطن القدم من على حدود منطقة الجزاء، فور تسلمه تمريرة من غافي بابلو.

ولم يستثمر حامل اللقب النقص العددي المُبكر الذي تعرض له ريال مايوركا لإضافة الكثير من الأهداف في شباك الفريق المضيف خلال الشوط الثاني، ليعود فائزاً بنتيجة 3-0 فقط.