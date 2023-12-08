برشلونة يفاضل بين 3 لاعبين "شغوفين" لقيادة وسط "البلوغرانا"

شفق نيوز/ كشف موقع رياضي إسباني، أن برشلونة يفاضل بين 3 لاعبين للتعاقد مع واحد بهدف تعزيز مركز خط الوسط، فيما تراجع النادي عن فكرة التعاقد مع ثلاثة لاعبي وسط اخرين كان يفكر سابقا في ضمهم لأسباب تتعلق "بالشغف" لتحقيق الألقاب.

ويبحث برشلونة عن لاعب خط وسط دفاعي قوي وجيد في الدفاع وفعال في الثلث الأخير من الملعب.

وأوضح موقع "فوتبول إسبانيا" أن برشلونة يفاضل بين يوسف فوفانا لاعب موناكو، وأمادو أونانا لاعب إيفرتون، وبرونو غيمارايش نجم نيوكاسل يونايتد.

وينتهي عقد برونو غيماريش مع نيوكاسل في 2028، وينتهي عقد أونانا مع إيفرتون في 2027، في حين ينتهي عقد فوفانا مع موناكو في 2025.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن انفجار أونانا مع إيفرتون وحيويته البدنية لفتا انتباه برشلونة.

ويملك اللاعب الجنسية البلجيكية رغم أنه ولد في السنغال، ويبلغ من العمر 22 عامًا ويبلغ طوله مترين تقريبًا، ويتميز بقدرته على قطع الكرات وأيضًا لعب الكرة بشكل جيد والتوغل في ملعب المنافس.

وأوضحت الصحيفة أن صفاته البدنية الرائعة تساعده على أن يكون لاعب خط وسط يتمتع بالكثير من الحركة ويغطي مساحة كبيرة من الملعب على المستوى الدفاعي.

وأشارت إلى أن تدخلاته مذهلة، نظرًا لطوله؛ ما يجعل من الصعب جدًا على المنافسين تجنب ساقيه الطويلتين.

علاوة على ذلك، فهو لاعب يساهم كثيرًا في "اللعب الجوي"، سواء في النزاعات الهوائية في خط الوسط أو في الركلات الثابتة الدفاعية والهجومية.

أزمة برشلونة

وتساءل موقع "فوتبول إسبانيا" عن وضع برشلونة المادي الذي قد يعرقل خططه للتعاقد مع أي من هؤلاء الثلاثة.

وأضاف أن التعاقد مع أي من اللاعبين سيكون مكلفا خاصة أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يتابع الثلاثي.

تراجع برشلونة

في سياق متصل أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة تراجع عن محاولة التعاقد مع أي من جيدو رودريغيز (29 عامًا)، وجوشوا كيميش (28 عاما) ومارتن زوبيميندي (24 عاما).

وأوضحت أن تقدم رودريغيز أسهم في تراجع برشلونة عن ضم اللاعب ويبحث النادي الكتالوني عن لاعبين شبان.

أما في حالة كيميش فبرشلونة يريد إعطاء دفعة جديدة للفريق من خلال المراهنة على لاعبين ذوي طموح ومتعطشين للألقاب على عكس كيميتش الذي فاز بكل شيء مع بايرن ميونخ.

وتراجع برشلونة عن ضم زوبيمندي الذي بات محل اهتمام بايرن ميونخ.