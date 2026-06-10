برشلونة يغلق الباب أمام استمرار راشفورد

شفق نيوز- متابعة

قرر نادي برشلونة، اغلاق الباب أمام استمرار ماركوس راشفورد، بعدم تفعيل خيار شراء عقده من مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن القرار النهائي جاء اليوم، بعد تقييم فني واقتصادي داخل النادي، في ظل تغييرات في خطط الفريق الهجومية ورؤية الجهاز الفني بقيادة هانز فليك.

وأضافت أن عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد باتت مسألة وقت، بعد انتهاء فترة الإعارة دون اتفاق على شراء نهائي.

وفي المقابل، لم يتأخر رد فعل اللاعب، إذ قام بحذف اسم "برشلونة" من حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بعد انتشار أنباء قرار النادي، اليوم، في خطوة وُصفت بأنها تعكس حالة من الاستياء تجاه نهاية التجربة.

وكان راشفورد قد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة، وقدم مستويات متفاوتة بين فترات من التألق وتراجع في الأداء، قبل أن يحسم النادي قراره النهائي بعدم تفعيل بند الشراء، خاصة في ظل التعاقد مع مواطنه أنتوني جوردون.