سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برشلونة يعين مدربا مؤقتا خلفا لكومان

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-28T14:22:55+0000
برشلونة يعين مدربا مؤقتا خلفا لكومان

شفق نيوز/ قرر نادي برشلونة الإسباني، الخميس، تعيين سيرخي بارخوان مدربا مؤقتا للفريق خلفا لرونالد كومان المقال من منصبه.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا سيقدم بارخوان للاعبي الفريق في مقر التدريبات، الخميس.

وحتى تعيينه عمل بارخوان مدربا لفريق الرديف (الفريق الثاني) في النادي الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة، مساء الأربعاء، إقالة كومان من منصبه، بعد الخسارة صفر-1 أمام رايو فايكانو.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي انتصر على الفريق الكتالوني 2-1 في "كامب نو"، الأحد.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رئيس برشلونة اختار تشافي هيرنانديز لخلافة رونالد كومان في تدريب الفريق.

related

برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

Date: 2021-05-08 16:26:49
برشلونة وأتلتيكو يتعادلان ويضعان لقب الدوري في متناول الريال

رسمياً.. كومان مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل

Date: 2021-06-03 17:09:08
رسمياً.. كومان مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل

برشلونة يحقق حلم جماهيره من خارج إسبانيا

Date: 2021-06-03 20:46:52
برشلونة يحقق حلم جماهيره من خارج إسبانيا

قادش يفاجئ برشلونة ويلحق به الهزيمة الرابعة بالدوري

Date: 2020-12-05 22:02:10
قادش يفاجئ برشلونة ويلحق به الهزيمة الرابعة بالدوري

صورة.. زي برشلونة الجديد المثير لإعجاب اللاعبين

Date: 2020-02-21 11:50:01
صورة.. زي برشلونة الجديد المثير لإعجاب اللاعبين

قادش يخطف تعادلًا قاتلًا من برشلونة

Date: 2021-02-21 15:00:57
قادش يخطف تعادلًا قاتلًا من برشلونة

فيديو.. رد فعل كومان عندما سجل سواريز هدفا في شباك برشلونة

Date: 2021-10-03 05:33:35
فيديو.. رد فعل كومان عندما سجل سواريز هدفا في شباك برشلونة

كاسيميرو يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة

Date: 2019-10-06 10:31:15
كاسيميرو يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة