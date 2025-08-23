برشلونة يعود من بعيد ويقتنص فوزاً صعباً من ليفانتي

شفق نيوز

حقق نادي برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه ليفانتي بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

وافتتح ليفانتي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب إيفان روميرو، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45 + 7 من ركلة جزاء نفذها خوسي لويس موراليس بنجاح، لينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، تمكن برشلونة من العودة في النتيجة، حيث سجل بيدري الهدف الأول في الدقيقة 49 بتسديدة قوية، ثم تعادل فيران توريس في الدقيقة 52 بعد ركنية نفذها رافينيا ببراعة، وذلك قبل أن يخطف الفريق الكتالوني هدف الفوز في الدقيقة 90 + 1 عبر هدف عكسي أحرزه أوناي إلجيزابال بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ18 بدون نقاط.