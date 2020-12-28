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برشلونة يعلن غياب ميسي عن مواجهة إيبار

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-28T05:13:10+0000
برشلونة يعلن غياب ميسي عن مواجهة إيبار

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، إصابة نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي.

وأكد النادي الإسباني أن ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة إيبار، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ16 من الليغا.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي، "ميسي سيكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع عودته عقب مباراة برشلونة ضد إيبار".

كانت تقارير صحفية إسبانية، قالت يوم الأحد، إن ميسي طلب من إدارة النادي إكمال إجازته في الأرجنتين وهو ما سيحول دون لحاقه بالمباراة.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1343211295001243653

واجتاز ميسي، محطم الأرقام القياسية، رقم أسطورة البرازيل بيليه مع سانتوس، بعد تسجيله هدفا ضد بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الليغا، ليصل إلى 644 هدفا مع برشلونة.

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