برشلونة يعلن رحيل أحد نجومه

شفق نيوز- متابعة

أعلن نادي برشلونة رحيل لاعب وسطه الإسباني الشاب بابلو توري إلى صفوف فريق ريال مايوركا في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب برشلونة عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي برشلونة ونادي مايوركا إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب بابلو توري لصفوف الأخير".

وأضاف: "يحتفظ برشلونة بحق إعادة شرائه ونسبة مئوية من قيمة بيع لاعب الوسط مستقبلا ويتمنى النادي لتوري التوفيق والنجاح في المستقبل، على الصعيدين الشخصي والمهني".

وينهي بابلو توري فترة ثلاث سنوات مع برشلونة حيث انضم للفريق في عام 2022 قادما من راسينج سانتاندير، وشارك في 27 مباراة على مدار موسمين مع النادي.

كما قضى بابلو توري موسما معارا إلى جيرونا وقد سجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن برشلونة سبق وأعلن رحيل كليمنت لينجليه إلى أتلتيكو مدريد، وأنسو فاتي إلى موناكو خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.