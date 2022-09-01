برشلونة يعلن انتقال أربعة من لاعبيه ويبرم صفقة جديدة

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الخميس، مغادرة أربعة لاعبين صفوف الفريق الكتلوني، وانتداب مدافع أيمن، وذلك قبل ثلاث ساعات على إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا.

وذكر النادي في بيانات متفرقة، إعارة مدافعه الأيمن سيرجينيو ديست إلى نادي اي سي ميلان الإيطالي، لمدة موسم واحد، مع خيار شراء (غير إلزامي) بـ20 مليون يورو".

وأكد النادي، فسخ عقد مهاجمه الدنماركي، مارتن بريثويت، ليغادر النادي، وسط أنباء عن انتقال بشكل مجاني، إلى نادي إسبانيول في الدوري الإسباني.

وأشار إلى إعارة لاعبه المغربي، عبد الصمد الزلزولي، إلى نادي أوساسونا في الدوري الإسباني، وذلك بعد تجديد عقده ووضع قيمة كسره بـ200 مليون يورو.

وأضاف النادي، أن مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، هو الآخر، غادر النادي، منتقلاً إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، من دون الإعلان عن قيمة الصفقة حتى اللحظة.

ولفت النادي الكتلوني، إلى انتداب المدافع الإسباني، هيكتور بيليرين، بصفقة انتقال حر، وذلك بعد توصله مع ناديه أرسنال إلى اتفاق يتيح له فسخ عقده والذهاب مجاناً إلى برشلونة.

ويسعى نادي برشلونة، إلى إتمام صفقة انتقال ماركوس ألونسو، المدافع الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزي، وإيجاد سبيل لخروج مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، قبل إغلاق سوق الانتقالات خلال الساعات القليلة القادمة.