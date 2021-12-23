برشلونة يضم مهاجم السيتي ويواجه مشكلة مع "قيود" الليغا

شفق نيوز/ توصل برشلونة الإسباني إلى اتفاق لضمّ مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بحسب ما أشارت تقارير إسبانية وإنكليزية.

وانضم الدولي الإسباني، البالغ 22 عامًا، إلى سيتي قادمًا من فالنسيا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2020.

سجّل توريس 16 هدفًا في 43 مباراة لمصلحة بطل إنكلترا وتُوّج معه بلقب الدوري الإنكليزي وكأس الرابطة. كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام في موسمه الكامل الوحيد في مانشستر.

إلا أنّ موسمه الثاني في صفوف "السيتينزنس" مُني بنكسة بعد تعرّضه لكسر في القدم أبعده عن الملاعب منذ أكتوبر.

ويبحث برشلونة عن تدعيم خطه الهجومي بعدما اضطر هدّاف سيتي التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى الاعتزال بسبب مشكلة في القلب، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى العملاق الكاتالوني.

وبعدما أقصي من دور المجموعات من دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 20 عامًا، يواجه البلاوغرانا اختبارًا كبيرًا للتأهل إلى المسابقة القارية الموسم المقبل حيث يحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الإسباني.

وتبقى المشكلة في تمكن النادي من تسجيل توريس في ظل القيود المالية التي تفرضها الليغا والتي أجبرته على التخلي عن نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي بسبب الديون.

وسجّل النادي خسائر مالية بقيمة 481 مليون يورو الموسم الماضي في ظل دين إجمالي بلغ 1.35 مليار يورو.