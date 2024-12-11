برشلونة يصطدم بدورتموند ويوفنتوس يواجه السيتي.. المواعيد والقنوات

شفق نيوز/ تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، حيث ستشهد المنافسات مجموعة من المباريات المثيرة.

وتتصدر مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي المشهد، بينما يلتقي برشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني في مواجهة قوية.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2024 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

أتلتيكو مدريد الإسباني × سلوفان براتيسلافا السلوفاكي – 8:45 مساءً – BEIN SPORTS 3

آرسنال الإنجليزي × موناكو الفرنسي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 4

ميلان الإيطالي × النجم الأحمر الصربي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 5

يوفنتوس الإيطالي × مانشستر سيتي الإنجليزي – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

بروسيا دورتموند الألماني × برشلونة الإسباني – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1