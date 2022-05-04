برشلونة يصرف النظر عن تفعيل شراء تراوري وسببان يشجعانه على خطوته

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية رياضية غربية، يوم الأربعاء، ان نادي برشلونة صرف النظر عن المضي بالتعاقد مع لاعبه أداما تراوي المعار من نادي وولفرهامبتون الإنكليزي.

وذكرت التقارير التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "نادي برشلونة لن يفعل شرط شراء تراوري لسببين، اهمهما بدء المفاوضات الفعلية مع عثمان ديمبيلي اللاعب الحالي للفريق وارتفاع إمكانية توقيعه مع الفريق، خاصة بعد اقتناع المدرب تشافي بقدراته وايمان اللاعب بمشروع المدرب ودوره الحالي، بعد ان كان قريباً جداً من المغادرة".

وأضافت أن "ما شجع برشلونة أيضاً على عدم شراء تراوري هو إمكانية تعاقده مع لاعب ليدز يونايتد، رافينيا والذي من المرجح ان يهبط فريقه من الدوري الإنكليزي الممتاز بعد احتلاله المركز قبل الأخير مع بقاء مباراة مؤجلة للفريق الأخير في جدول ترتيب الفرق".

وبينت ان "اللاعب رافينيا يمتلك شرطا مع ناديه الإنكليزي بترك النادي وفك الارتباط بينهما في حال هبوطه من الدوري الممتاز، وهو ما يشجع برشلونة على التفاوض لشرائه وبالتالي تنتفي الحاجة لتفعيل شرط شراء تراوري من ناديه".

يذكر أن تراوري انتقل معاراً لبرشلونة هذا الموسم من وولفرهامبتون مع شرط الشراء في حال أراد النادي الكتالوني تفعيله، فيما فقد اللاعب مكانته الأساسية في المباريات الأخيرة لحساب ديمبيلي الذي يبدو الأقرب للتجديد.