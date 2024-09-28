برشلونة يسقط أمام أوساسونا في أولى خسائره بالدوري الإسباني

شفق نيوز/ سقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ألسدار، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد سلسلة انتصارات استمرت لمدة 7 مباريات متتالية.

بينما حقق أوساسونا الانتصار الثاني على التوالي والرابع في الدوري الإسباني؛ إذ أنه كان قد فاز على لاس بالماس في المباراة الماضية.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أوساسونا إلى النقطة 14 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

بينما يستمر برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، على الرغم من الخسارة أمام أوساسونا في مباراة اليوم برصيد 21 نقطة.