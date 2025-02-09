برشلونة يسحق إشبيلية برباعية

شفق نيوز/ حقق فريق برشلونة الفوز على نظيره إشبيلية بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني “الليغا”.

أهداف برشلونة جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 7 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 46 ورافينيا في الدقيقة 55 وإريك غارسيا في الدقيقة 89، بينما كان هدف إشبيلية الوحيد بأقدام فارغاس في الدقيقة 8.

المباراة شهدت أيضًا تعرض فيرمين لوبيز لاعب برشلونة للطرد في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز 13.