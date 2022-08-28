برشلونة يسحق بلد الوليد برباعية

شفق نيوز/ واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه برشلونة، ليقوده للفوز 4 – صفر على ضيفه بلد الوليد، يوم الأحد، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليعود نجم منتخب بولندا للتسجيل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض بطريقة رائعة في الدقيقة 65، مسجلا أول ثنائية في مسيرته مع الفريق في كامب نو.

واختتم سيرجي روبيرتو مهرجان أهداف برشلونة في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد متابعته تسديدة من ليفاندوفسكي ارتدت من العارضة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم في معقله (كامب نو)، إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب البطولة.