برشلونة يستقر على ضم مهاجم من الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم السبت، بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، استقرت على ضم مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتواصل إدارة البلوغرانا البحث عن مهاجم جديد لتعزيز صفوف الفريق تحت قيادة الألماني هانزي فليك، حيث أوضحت التقارير أنها تتابع أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي، الذي تألق بأداء رائع هذا الموسم، وأصبح هدفاً لعدة أندية أوروبية كبرى.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، يعد من بين الخيارات المفضلة لنادي برشلونة بفضل إمكانياته الفنية، وقدرته على اللعب خارج وداخل منطقة الجزاء بجانب تسجيله العديد من الأهداف هذا الموسم.

ووفقاً للتقرير، فإن ناديه الحالي لن يفرط فيه بسهولة، حيث يشترط الحصول على أكثر من 100 مليون يورو، وهو مبلغ يمثل تحدياً كبيراً للنادي الكتالوني بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت إلى أن برشلونة سيواجه منافسة قوية من آرسنال، الذي يبحث عن بديل لهدافه المصاب، غابرييل جيسوس ونادي ليفربول، الذي يعاني من عدم استقرار في مركز المهاجم حيث يريد المدرب، آرني سلوت، مهاجماً جديداً.

وإلى جانب أندية الدوري الإنجليزي، يراقب كل من باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ الموقف، حيث يسعى النادي الفرنسي لتعزيز خط هجومه.

وكان المحلل الرياضي محمد أبو تريكة، قد أثنى سابقاً على أداء إيزاك، حيث قال إنه أفضل من النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، من ناحية المهارات وكفاعلية في منظومة الفريق.

وسجل إيزاك 19 هدفاً، وصنع 5 في الدوري الإنجليزي، متجاوزاً هالاند في إجمالي المساهمات، حيث وصل النرويجي إلى 23 مساهمة (20 هدفاً، وصنع 3 أخرى)، ولا يسبق السويدي سوى محمد صلاح مهاجم ليفربول في إجمالي المساهمات التهديفية برصيد 25 هدفاً، وصناعة 17 أخرى، ما يعزز مكانته كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا حالياً.