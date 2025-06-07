برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع تشيلسي للحفاظ على نجمه

شفق نيوز/ كشفت تقارير إخبارية، يوم السبت، عن توجيه إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، صدمة إلى تشيلسي بعد رفضهم إبرام صفقة تبادلية بين الناديين.

وأبدت إدارة تشيلسي رغبتها القوية في ضم فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، حيث يحظى بأهمية كبيرة لدى المدرب إنزو ماريسكا، مقابل رحيل كريستوفر نكونكو، نجم البلوز، صوب البارسا.

وشارك لوبيز في 46 مباراة في مختلف المسابقات رفقة برشلونة، وسجل 8 أهداف وصنع 10.

كما ذكرت تقارير سابقة أن تشيلسي لديه رغبة كبيرة في الحصول على خدمات فيرمين لوبيز هذا الصيف، حيث تقدم بعرض قيمته 70 مليون يورو.

ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه رغم احتياج النادي الكتالوني للأموال، ولكن تم رفض عرض تشيلسي بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن لابورتا، والمدرب هانزي فليك، رفضا بشكل قاطع عرض تشيلسي التبادلي لضم لوبيز في الصيف.

ورغم المنافسة التي يواجهها فيرمين لوبيز في خط الوسط الهجومي، مع وجود داني أولمو وغافي، فإنه يحظى باهتمام مدربه الألماني.

ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة لن يفتح باب الرحيل أمام فيرمين لوبيز إلا إذا طلب الأخير بنفسه من النادي المغادرة من أجل البحث عن المزيد من وقت اللعب.