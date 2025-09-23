برشلونة يرفض خوض أي مباراة على ملعب يوهان كرويف

شفق نيوز- متابعة

يرفض نادي برشلونة، خوض أي مباراة أخرى هذا الموسم على ملعب يوهان كرويف.

وخاض برشلونة مباراتين خلال الموسم الحالي على ملعب يوهان كرويف، أمام فالنسيا وخيتافي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "برشلونة لن يلعب في ملعب يوهان كرويف مرة أخرى".

وأضافت الصحيفة، أن "مباراة برشلونة المقبلة ضد منافسه ريال سوسيداد، إن لم تقم في ملعب سبوتيفاي كامب نو، فستقام على ملعب مونتجويك".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن لقاءات الجولة السابعة لليغا.

ولم يحصل برشلونة على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" حتى الآن، ويسعى للانتهاء من ذلك خلال الأيام المقبلة.

وتغلب برشلونة على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد، أمس الأول الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليغا.