برشلونة يخطط لتكريم ميسي في افتتاح "كامب نو" الجديد

شفق نيوز- متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوم الجمعة، عن جاهزية نادي برشلونة، إلى الاحتفال بافتتاح الملعب الجديد "سبوتيفاي كامب نو" بتكريم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمجرد اكتمال تركيب السقف.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة نادي برشلونة متحمسة جدًا لتحقيق حلم إشراك ليونيل ميسي كضيف شرف في حفل إعادة افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد تجديده.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، يُخطط البرسا لتكريم أعظم لاعب في تاريخه خلال حفل الافتتاح الرسمي للملعب المُحدَّث، وهي رغبة يُصر عليها مجلس الإدارة، التي تأمل أيضًا في الحصول على موافقة النجم الأرجنتيني نفسه.

ومن المقرر أن يُقام الحفل بعد اكتمال مشروع التطوير بالكامل، بما في ذلك تركيب السقف الجديد.

ووفقًا للجدول الزمني الحالي، إذا سارت أعمال البناء كما هو مُخطط وانتهى تركيب السقف بحلول صيف 2026، فسيُقام حفل الافتتاح وتكريم ميسي خلال موسم 2026/2027، أما إذا تأخر اكتمال السقف، فسيؤجل النادي الحدث حتى ينتهي المشروع بنسبة 100%.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "الهدف هو جعل العودة إلى ملعب كامب نو - بعد تجديده الشامل - احتفالًا لا يُنسى، يُجسّد إرث ميسي الأسطوري في النادي".