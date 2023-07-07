برشلونة يخسر 4 صفقات مدوية في الميركاتو

شفق نيوز/ رغم قيامه بإبرام 3 صفقات خلال الميركاتو الحالي، وعدم انتهاء سوق الانتقالات، إلا أن نادي برشلونة الإسباني خسر 4 صفقات مدوية، كانت كفيلة بتدعيم قوي للفريق الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة بشكل رسمي انضمام ثلاثة لاعبين حتى الآن، أولهم إلكاي غوندوجان لاعب مانشستر سيتي السابق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعام 2025 مع خيار التمديد لموسم آخر.

أما اللاعب الثاني هو إينغو مارتينيز في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى 2025 بوجود شرط جزائي قدره 400 مليون يورو.

واللاعب الثالث هو المدافع السنغالي ميكايل فايل مواليد 2007، قادمًا من كوستوسيا زغرب، بعقد يمتد حتى عام 2027، مع وجود شرط جزائي قدره 400 مليون يورو.

الصفقات التي خسرها نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي حتى الآن:

أولا: فشل عودة ليونيل ميسي

فشل نادي برشلونة في إعادة قائده الأسبق ليونيل ميسي مرة أخرى، رغم نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لينتقل النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن ميسي رفض العودة للنادي، بسبب رغبته في "الابتعاد عن الضغوط".

وأوضح: "ميسي قضى عامًا صعبًا في باريس، وإنه يريد مكانًا فيه الضغط أقل، ولو واصل معنا سيستمر الضغط عليه فتفهمت قراره".

ثانيًا: الهلال يكسب البارسا في صفقة روبين نيفيز

وجه نادي الهلال السعودي ضربة قاضية لبرشلونة وخطف منه النجم البرتغالي روبين نيفيز، قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

برشلونة كان قد قطع شوطا طويلا في التفاوض مع البرتغالي الدولي صاحب الـ26 عاما، إلا أن تدخل الهلال السعودي ومفاوضته للاعب وتقديمه عرضا ماليا قويا، حوّل وجهة النجم البرتغالي من كتالونيا إلى الرياض.

وتعثرت المفاوضات بين نيفيز وبرشلونة الذي رفض دفع مبلغ 30 مليون يورو لضم اللاعب منفردا، ليخطفه نادي الهلال السعودي.

ثالثًا: بروزوفيتش يرفض برشلونة ويوقع للنصر

الصفقة الثالثة التي خسرها نادي برشلونة، لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، بعد نجاح نادي النصر السعودي في إنهاء صفقة اللاعب الكرواتي من إنتر ميلان.

وتنافس النصر وبرشلونة على توقيع "بروزوفيتش" البالغ من العمر 30 عامًا، لينجح النصر في خطف بروزوفيتش من برشلونة الذي سعى للتعاقد مع اللاعب في السوق الصيفي.

وضغط تشافي على إدارة برشلونة للتوقيع مع لاعب وسط مميز، وطلب "جوشوا كيميش" من بايرن ميونيخ، ومارتين زوبيميندي من ريال سوسيداد، ولكن لصعوبة التعاقد مع أي منهما اتجه تشافي لمارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، ولكنه خسره أيضًا لصالح النصر.

وتحرك برشلونة كثيرًا لمحاولة إقناع اللاعب برفض النصر، والانتقال إلى برشلونة لأن دوره سيكون قياديًا، إلا أن تحركاته باءت بالفشل.

رابعًا: ريال مدريد يصفع برشلونة ويخطف أردا جولر

تعاقد ريال مدريد مع النجم التركي الواعد أردا جولر لاعب فنربخشة التركي، ليوجه صفعة أخرى إلى برشلونة بعد أن كان النجم الشاب قاب قوسين من ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

أردا جولر البالغ من العمر 18 عامًا والمولود في فبراير 2005 كان هدفًا لعدد من كبار أوروبا على رأسهم برشلونة، قبل أن ينجح ريال مدريد في إعلان التعاقد معه.

موقع "فوتبول إسبانيا"، نشر تقريرًا قال فيه إن جولر "يُفضّل" عرض برشلونة على ريال مدريد، ونقل رغبته إلى إدارة فنربخشة التي رحبت بذلك.

برشلونة راقب أداء جولر طوال الأشهر الماضية، وتلقى بشأنه تقارير إيجابية وفق ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ولكن دخل ريال مدريد ونجح في إقناع اللاعب بارتداء قميصه، ليحول بوصلته من كتالونيا إلى مدريد.