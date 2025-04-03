برشلونة يحقق فوزاً مهماً على رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"

شفق نيوز/ وجه نادي برشلونة، يوم الخميس، ضربة قانونية قوية لرابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" بعدما حسم المجلس الأعلى للرياضة (CSD) الجدل الدائر حول تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، مؤكدًا صحة موقف النادي الكتالوني.

وأعلن المجلس رسميًا استمرار تسجيل أولمو وباو فيكتور حتى نهاية الموسم، ما يتيح لهما المشاركة في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الملك.

بهذا القرار، تنتهي الأزمة القانونية التي شغلت برشلونة لأشهر، وتتم تسوية الخلاف مع رابطة الليغا التي كانت ترفض إعادة تسجيل اللاعبين.

أصدر المجلس قرارًا مؤقتًا بتعليق إلغاء تراخيص اللاعبين لحين الفصل النهائي في القضية، حيث جاء في بيانه يوم 4 كانون الثاني/يناير 2025: "يتم تعليق قرار لجنة متابعة اتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا الصادر في 4 كانون الثاني/يناير، وإلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين، مع الإبقاء على صلاحيتها حتى يتم الفصل نهائيًا في هذا الطعن".

ومع التصديق الرسمي على القرار، حصل برشلونة على الموافقة النهائية لاستمرار الثنائي حتى نهاية الموسم، ما يضع حدًا للمخاوف بشأن مستقبلهما.