برشلونة يحقق فوزاً قاتلاً على ريال مدريد ويضع يداً على لقب الدوري

شفق نيوز/ حقق فريق برشلونة الفوز بهدفين دون رد على ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الكامب نو مساء الاحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022/2023.

ليرفع فريق برشلونة رصيده من إلى النقطة 68 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 56 في وصافة الترتيب.

وجاء هدف الميرينجي في الدقيقة 10، بعد اختراق من فينيسيوس جونيور لمنطقة جزاء برشلونة من الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية اصطدمت بالمدافع رونالد أراوخو ومرت إلى داخل الشباك بعد أن خدعت الحارس مارك تير شتيجن.

وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يحرز هدف التعادل بعد خطأ في دفاع ريال مدريد حيث نجح في استخلاص الكرة لكنه تباطأ كثيرا في التسديد تجاه الشباك مما أتاح الفرصة أمام المدافع داني كارباخال للتدخل وإبعاد الكرة في الوقت المناسب.

وجاء هدف التعادل لبرشلونة من هجمة مركزة من لاعبي البرسا على الجبهة اليمنى أنهاها رونالد أراوخو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رافينيا بتسديدة قوية ارتدت من أحد مدافعي ريال مدريد وتهيأت أمام أقدام سيرجي روبيرتو الذي أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وجاء هدف البرسا الثاني من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أليخاندرو بالدي بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فرانك كيسي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.