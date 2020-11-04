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برشلونة يحقق فوزاً صعباً على دينامو كييف

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-04T22:02:56+0000
برشلونة يحقق فوزاً صعباً على دينامو كييف
واصل برشلونة سلسلة الانتصارات، بالفوز بنتيجة (2-1) على دينامو كييف الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 5، وبيكيه في الدقيقة 65، بينما سجل فيكتور تسيجانكوف هدف دينامو كييف الوحيد في الدقيقة 75.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بينما يتجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

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