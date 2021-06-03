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برشلونة يحقق حلم جماهيره من خارج إسبانيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-03T20:46:52+0000
برشلونة يحقق حلم جماهيره من خارج إسبانيا

شفق نيوز/ وافق مجلس إدارة نادي برشلونة، الخميس، على إطلاق حملة جديدة تهدف إلى تمكين أي مشجع للنادي الكتالوني من أن يصبح عضوا في النادي دون أي نوع من القيود.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه في هذه المرحلة الجديدة، يرغب مجلس الإدارة في الاستجابة لرغبات العديد من مشجعي برشلونة الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الانضمام إلى الكيان الكتالوني بسبب العقبات التي حالت دون ذلك، وفي نفس الوقت حتى يصبح النادي الأكثر في أعضائه بين أندية العالم.

وحتى الآن، الأشخاص الذين تربطهم علاقة من الدرجة الأولى أو الثانية بأحد الأعضاء، أو الذين كانوا أعضاء لمدة عامين متتاليين في الماضي يمكن أن يصبحوا أعضاء.

وكذلك أولئك الذين يملكون بطاقة ارتباط بالنادي لمدة ثلاث سنوات متواصلة أو ينتمون للنادي بشكل أو باخر لذات الفترة يمكنهم أن يكونوا أعضاء في برشلونة.

لكن النادي ألغى كل هذه الشروط على أساس مبادئ الديمقراطية والعالمية، ليتعلق الأمر بتحرير العضوية لكل عشاق النادي في جميع أنحاء العالم.

ولهذا السبب، سيقدم مجلس الإدارة إلى جمعيته العمومية اقتراحًا لتعديل النظام الأساسي للنادي الذي ينص على إمكانية تسجيل العضوية رقميا.

ويتزامن ذلك مع إعلان خوان لابورتا رئيس النادي بقاء الهولندي رونالد كومان مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل بعد الاتفاق على تمديد العقد.

وقاد كومان، الذي عينه جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة في اغسطس/آب الماضي، النادي للفوز بكأس ملك إسبانيا في أول مواسمه مع الفريق، لكن الفريق احتل المركز الثالث في الليغا مما أثار تكهنات عن بحث النادي عن بديل.

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