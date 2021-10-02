برشلونة يحسم الجدل حول "مباراة كومان الأخيرة"

شفق نيوز/ أنهى رئيس نادي برشلونة، اليوم السبت، الشائعات حول قرب إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق عندما قال إن المدير الفني الهولندي سيبقى في منصبه.

وقال خوان لابورتا قبل ساعات من مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، إن العديد من التقارير في وسائل الإعلام الإسبانية تكهنت بأنها قد تكون المباراة الأخيرة لكومان إلا أن الأخير "سيواصل تدريب برشلونة".

وأضاف لابورتا للصحفيين في مدريد قائلا "اليوم، بغض النظر عن النتيجة، سيبقى كومان مدربا لبرشلونة ... لديه عقد. نأمل أن يتمكن من إعادتنا إلى طريق الفوز واللعب بالطريقة التي نريدها. أعلم أنه سيقدم كل ما لديه".

كان هذا أول تصريح علني يصدر عن لابورتا منذ الخسارة المريرة للفريق بنتيجة 0-3 أمام بنفيكا، الأربعاء، والتي أثارت شائعات مختلفة بأن أيام كومان في برشلونة باتت معدودة.

خسر برشلونة مباراتيه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا دون تسديدة واحدة على المرمى، ويواجه خطر الفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 20 عاما.

وقال كومان نفسه أمس الجمعة إنه يتصور أن شائعات إقالته "ربما تكون صحيحة".