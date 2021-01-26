برشلونة يحدد رسمياً موعد انتخابات رئاسة النادي

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني تحديده يوم السابع من مارس، موعدًا لانتخاب رئيس جديد له خلفًا لجوسيب ماريا بارتوميو.

وجاء الإعلان الرسمي، مساء يوم الثلاثاء، بعد أن تأجل الموعد الذي حدده سابقًا في 24 الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونشر برشلونة بيانًا رسميًا قال فيه: "بعدما أجبرنا على تأجيل الانتخابات بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الإقليمية الكاتالونية نتيجة وباء كوفيد-19، قررت اللجنة الانتقالية الدعوة إلى انتخابات اللجنة الإدارية في 7مارس 2021".

وبالنسبة للمرشحين الثلاثة الذين قبلت طلبات ترشحهم، وهم: خوان لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريتشا، فإن الحملة الانتخابية التي بدأوها في 15 يناير ستستمر حتى 5 مارس، واختيار الرئيس الجديد سيكون في 7 مارس.

واستقال بارتوميو، في أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين يتولى مهمته فريق إداري انتقالي برئاسة كارليس توسكيتس.

ويعد لابورتا الرئيس الأسبق للنادي (2003-2010)، المرشح الأبرز للفوز في هذه الانتخابات، وهو الذي جاء بجوسيب غوارديولا مدربًا للفريق خلال فترة شهدت تتويج ميسي ورفاقه بجميع الألقاب الممكنة.

ويدعي لابورتا أيضًا أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع ميسي، ويصر على أنه يمكن إقناع الأرجنتيني بالبقاء.