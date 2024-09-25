برشلونة يحاصر خيتافي وموجهات اوروبية اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يخوض برشلونة مواجهة جديدة أمام ضيفه خيتافي مساء اليوم الأربعاء في الجولة السابعة للدوري الإسباني كما يواجه جيرونا منافسه رايو فاييكانو.

ويلعب ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي كما يلتقي أرسنال منافسه بولتون.

وأيضا يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسه تفينتي الهولندي في أقوى مواجهات الدوري الأوروبي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مواجهات اليوم الأربعاء 25 أيلول 2024 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

جيرونا ورايو فاييكانو – 8:00 مساءً – BEIN EXTRA 1.

برشلونة وخيتافي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

آرسنال وبولتون – 9:45 مساءً – غير منقول بقنوات عربية.

ليفربول ووست هام – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 6

الدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد وتفينتي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1