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برشلونة يجهز مفاجأة لأنصاره

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-11T07:31:23+0000
برشلونة يجهز مفاجأة لأنصاره

شفق نيوز/ كشف الصحفي الكتالوني كارلوس أغيلار عن تفكير برشلونة في تغيير شعاره رغم رفض مجلس الإدارة هذه الفكرة في وقت سابق.

وأضاف أغيلار في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "قد يستعيد برشلونة قريبا فكرة تغيير شعاره. كان النادي في الآونة الأخيرة على وشك أن يوافق على هذا الأمر، ولكن في النهاية رفضت الجمعية العمومية للنادي هذه الفكرة. لكن الآن يمكن أن يعملوا على إعادة هذه الفكرة إلى الطاولة، لكني لا أعرف ما إذا كانت هذه الفكرة ستحظى بالموافقة أم لا".

وأضاف الصحفي الكتالوني المتخصص "أنا أرغب في ذلك. من الجيد دائمًا الابتكار والتجديد، في الواقع تم تغيير شعارنا عبر التاريخ 10 مرات، ومرت 20 عامًا منذ آخر تعديل. أعتقد أنه إذا تم ذلك وتم الاتفاق عليه، فسيكون ذلك إيجابيًا".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وأعلن النادي الكتالوني الشهر الماضي في تصريحات لنائب رئيس الإدارة المالية أن الفريق يسعى لتسوية أموره المالية وإنه يعتقد أن بمقدوره الوصول لصافي حقوق الملكية، وهي إجمالي الأصول مخصوما منه إجمالي الالتزامات، بحلول موسم 2024-2025.

وحقق النادي 98 مليون يورو أرباحا بعد استقطاع الضرائب، بعد خسائر وصلت 97 مليون يورو في العام السابق بسبب جائحة كورونا.

ووافق برشلونة على بيع 25% من حصته في حقوق البث التلفزيوني لمباريات الليغا لمدة 25 عاما إلى شركة الاستثمار الأمريكية سيكس ستريت مقابل 607.5 مليون يورو ووافق على بيع نسبة أقلية من شركة الإنتاج السمعي والبصري التابعة له إلى سوسيوس دوت كوم للخدمات الرقمية وأورفيس ميديا مقابل 200 مليون يورو للخروج من أزمته المالية الطاحنة.

لكن خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي وانتقاله للدوري الأوروبي سيقلل من مكاسبه المالية خلال الموسم الحالي.

 

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