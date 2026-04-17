برشلونة يجدد عقد مدربه هانز فليك

قرر نادي برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، تجديد عقد مدربه هانز فليك، وذلك بعد خروج النادي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن اتفاق برشلونة وفليك تم شفهياً ليكون العقد لمدة عام إضافي.

وينظر برشلونة لاستقرار الجهاز الفني كأولوية قصوى بعد موسم حافل ومرهق ويرتبط فليك بعقد مع "البارسا" حتى عام 2027 ويعد تجديد عقده أحد أهم أهداف مجلس إدارة النادي.

وكان خوان لابورتا قد أكد على أهمية تجديد عقد هانز فليك خلال حملته الانتخابية الأخيرة وطمأن المشجعين بشأن مستقبل الألماني: "نرغب بتجديد عقد فليك حتى 2028".

وأضاف: "إنه يؤيد بقاءه هنا، سنعلن عن اتفاق قريبا لأنه سعيد جدا هنا".

وحقق فليك لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، كما فاز بلقب كأس الملك في الموسم الماضي وأيضا كأس السوبر الإسباني مرتين.