برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات

شفق نيوز/ توج فريق سيدات برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أولمبيك ليون (2-0)، يوم السبت، على استاد سان ماميس بمدينة بيلباو الإسبانية، في المباراة النهائية للبطولة.

وسجلت أيتانا بونماتي هدف التقدم لبرشلونة، في الدقيقة 63، وأكدت أليكسيا بوتياس فوز الفريق الكتالوني، بتسجيلها الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وحافظ برشلونة بهذا الانتصار على لقبه، الذي أحرزه على حساب فولفسبورج الألماني في النسخة الماضية.

ويعد هذا اللقب الثالث للبلوجرانا في البطولة، التي رفع كأسها لأول مرة في عام 2021.

ويتصدر ليون قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في عام 2022.