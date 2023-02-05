برشلونة يتلقى هدية ثمينة.. مايوركا يسقط ريال مدريد

شفق نيوز/ تلقى ريال مدريد، الهزيمة الثالثة له بالخسارة بنتيجة (0-1) خلال مواجهة نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا، في معقل الأخير ملعب "إيبيروستار".

وسجل هدف مايوركا، ناتشو قائد ريال مدريد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا التي يتصدرها برشلونة ب50 نقطة وله مباراة إضافية، بينما رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.