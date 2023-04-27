فيديو.. برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة
شفق نيوز/ مني فريق برشلونة بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه رايو فاليكانو (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط ألفارو غارسيا، والمدافع فران غارسيا في الدقيقتين (19، 53) على الترتيب.
هدف #رايو_فاليكانو الاول الفارو غارسيا #برشلونة_رايوفاليكانو #TV7SP pic.twitter.com/xu9RDr1A0l— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) April 26, 2023
هدف #رايو_فاليكانو الثاني فران غارسيا #برشلونة_رايوفاليكانو #TV7SP pic.twitter.com/jBB5aJi19y— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) April 26, 2023
بينما سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق الكتالوني الوحيد، عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء.
هدف #برشلونة الاول ليفاندوفسكي#برشلونة_رايوفاليكانو #TV7SP pic.twitter.com/Ok6Hk0Xcqs— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) April 26, 2023
وتوقف رصيد نادي برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 76 نقطة، ولكنه يحتل صدارة الدوري "لا ليغا" بفارق 9 نقاط كاملة أمام غريمه التقليدي وملاحقه المباشر ريال مدريد، الذي تعرض بدوره لهزيمة ساحقة أمام مضيفه جيرونا (2-4) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.
في المقابل، رفع فريق رايو فاليكانو رصيده إلى 43 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.