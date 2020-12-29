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برشلونة يتعثر أمام إيبار.. وهذا كان رد فعل ميسي

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-29T20:40:15+0000
برشلونة يتعثر أمام إيبار.. وهذا كان رد فعل ميسي

شفق نيوز/ ظهرت علامات الحزن وعدم التصديق على وجه الأرجنتيني ليوينل ميسي، بعد تعادل برشلونة مع إيبار، (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

وتواجد ميسي في مدرجات "كامب نو"، معقل الفريق الكتالوني، لمتابعة المباراة، رغم عودته قبل ساعات قليلة من إجازته مع أسرته في الأرجنتين.

ويغيب ميسي عن قائمة البارسا نظرًا لتعرضه للإصابة في كاحل القدم، وكان برشلونة أعلن في بيان رسمي غياب الأرجنتيني عن المباراة أمام إيبار.

والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة وجه ميسي عقب المباراة وهو غير مصدق للنتيجة التي آلت إليها المباراة بالتعادل الإيجابي، ليقوم بهز رأسه يمينا ويسار قبل أن يغادر المدرجات.

وسجل عثمان ديمبلي لبرشلونة في الدقيقة 67، بينما سجل كيكي لإيبار في الدقيقة 57.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع إيبار رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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