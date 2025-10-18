برشلونة يتصدر الليغا مؤقتاً بعد فوز قاتل على جيرونا

شفق نيوز- متابعة

قفز نادي برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني، يوم السبت، بعدما تقمص المدافع البديل رونالد أراوخو دور المهاجم الخطير وأحرز هدفاً قاتلاً ليهدي لناديه الفوز 2-1 على جيرونا.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1، قبل أن يقابل أراوخو تمريرة عرضية ويلدغها بلمسة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 90+3، ليهدي برشلونة الانتصار الثمين، بعد الخسارة 4-1 أمام إشبيلية في الليغا و2-1 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح رصيد برشلونة 22 نقطة في صدارة الليغا من 9 جولات، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يملك فرصة لاستعادة القمة عندما يلعب ضد خيتافي غداً الأحد.

وبعد إطلاق صفارة البداية، توقف لاعبو جيرونا لحوالي 15 ثانية، في واقعة متكررة في مباريات هذه الجولة من الليغا، للاحتجاج على قرار نقل مباراة برشلونة ضد فياريال إلى ميامي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وجاءت البداية مثيرة، وافتتح بيدري التسجيل بتسديدة أرضية قوية على عكس التوقعات، فيما تعادل أكسيل فيتسل سريعاً بركلة مزدوجة.

وبعد إهدار جيرونا أكثر من فرصة سهلة في الشوط الأول، بدا أنه تعرض للعقاب بعدما وضع باو كوبارسي الكرة داخل الشباك في الشوط الثاني، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب خطأ ضد إيريك غارسيا وسط احتجاج من لاعبي برشلونة.

وبعد مرور ساعة من اللعب، استبدل هانزي فليك مدرب برشلونة الثنائي لامين يامال وبيدري، رغم البحث عن هدف الفوز، ويبدو أنه يخشى تجدد إصابة النجمين.

وبعد مشاركة أراوخو في مركز متقدم، في ظل غياب 5 عناصر هجومية أبرزها روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفيران توريس، ومع الوصول إلى اللحظات الأخيرة، خطف مدافع برشلونة الفوز بتسديدة من مدى قريب على طريقة المهاجمين الكبار.