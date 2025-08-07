برشلونة يتخذ إجراءً تأديبياً بحق حارسه تير شتيغن

شفق نيوز- متابعة

أصدر نادي برشلونة، يوم الخميس، أمراً بسحب شارة قيادة الفريق من مارك أندريه تير شتيغن، بعد تصاعد التوتر بين إدارة النادي والحارس الألماني، على خلفية رفض الأخير تسليم تقريره الطبي للإدارة.

وذكر النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه اليوم الخميس، أن القرار جاء في أعقاب إجراءات تأديبية ضد اللاعب، وسيتم سحب الشارة "مؤقتا" حتى يتم حسم القضية بشكل نهائي.

ووفقا للبيان، سيتولى المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو مهام قيادة الفريق خلال هذه الفترة.

وتعود جذور الخلاف إلى رفض تير شتيغن التوقيع على إذن يسمح لبرشلونة بمشاركة تقريره الطبي مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

والتقرير الطبي يتعلق بعملية جراحية أجراها الحارس الألماني مؤخرا في الظهر بمدينة بوردو الفرنسية.

ويعد هذا التقرير أمرا بالغ الأهمية للنادي، حيث يسمح لبرشلونة باستغلال غياب الحارس وتوفير مساحة مالية لتسجيل لاعبين جدد، مثل الحارس خوان غارسيا.

ولكن هذا الإجراء مشروط بتصنيف اللجنة الطبية في "لا ليغا" لإصابة تير شتيغن على أنها طويلة الأمد.

رفض الحارس الألماني التوقيع عرقل خطط النادي، مما دفع الإدارة لفتح تحقيق تأديبي ضده، انتهى بعقوبة سحب شارة القيادة مؤقتا.

يذكر أن تير شتيغن كان أحد قادة برشلونة الثلاثة، إلى جانب رونالد أراوخو، وفرينكي دي يونغ، قبل هذه الأزمة.