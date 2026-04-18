برشلونة يتحرك نحو أربع صفقات لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة بدأ وضع خطته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط هجومه بمهاجم وجناح، وتدعيم خط الدفاع، إلى جانب الإبقاء على الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، المعار من نادي الهلال السعودي.

وتبقى الأولوية لتعزيز مركز المهاجم الصريح من خلال التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز (26 عامًا)، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

ويتواجد أتلتيكو مدريد حاليًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا يفكر في التفريط في نجمه الأول، حيث حدد سقف بيعه بنحو 100 مليون يورو.

ويدرك برشلونة أن أتلتيكو يُقدّر لاعبيه الحاليين، خاصة مع ارتباط اسمي مارك كاسادو وفيران توريس بالنادي المدريدي، لكن أي مفاوضات ستظل مرهونة بموقف إدارة أتلتيكو.

وفي حال تعذر الصفقة، سيضطر برشلونة للبحث عن بدائل، مثل فيكتور أوسيمين (27 عامًا) أو دوسان فلاهوفيتش (26 عامًا)، مع احتمال أن يصبح اللاعب الصربي متاحًا مجانًا، كما يبرز خيار ألكسندر سورلوث (30 عامًا).

وفي خط الدفاع، يُعد أليساندرو باستوني (27 عامًا) الهدف الرئيس، حيث أبدى المدافع الإيطالي رغبة كبيرة في الانضمام إلى برشلونة، مع وجود مفاوضات إيجابية بين الطرفين.

وباستوني، الذي يحلم بارتداء قميص برشلونة، مستعد لتسهيل انتقاله، وقد يسعى للتفاوض على تخفيض قيمة الصفقة، حال حصولها على الضوء الأخضر من الإدارة والمدرب.

أما على مستوى الجناح، فيظل ماركوس راشفورد (28 عامًا) الخيار الأبرز، مع حاجة النادي لاتخاذ قرار نهائي بشأن ضمه، في ظل تكلفة مالية تُقدّر بنحو 25 مليون يورو سنويًا، وقيمة شراء تبلغ 30 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، يدرس برشلونة خيارات أخرى واعدة، من بينها جان فيرجيلي (19 عامًا)، الذي يحتفظ النادي بنسبة 40% من حقوقه، إضافة إلى فيكتور مونيوز (22 عامًا)، لاعب أوساسونا، رغم تعقيد الصفقة بسبب امتلاك ريال مدريد 50% من عقده.

كما يبرز اسم أندرياس شيلدروب (21 عامًا)، بعد تألقه مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويُعد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (24 عامًا) خيارًا مطروحًا أيضًا، في ظل احتفاظ برشلونة بنسبة 50% من حقوق بيعه المستقبلية من ريال بيتيس؛ ما قد يسهل عودته.