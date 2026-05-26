برشلونة يتحرك خطوة لضم جواو بيدرو

يواصل برشلونة بحثه عن أفضل بديل لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أعلن رحيله عن قلعة كامب نو، بنهاية الموسم الحالي، وذلك لدعم خطه الهجومي خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يضم النادي الكتالوني ثلاثة مهاجمين بارزين في قائمته المختصرة لخلافة المهاجم البولندي: جوليان ألفاريز (26 عامًا، أتلتيكو مدريد)، وجواو بيدرو (24 عامًا، تشيلسي)، وهاري كين (32 عامًا، بايرن ميونخ).

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن المدير الرياضي لبرشلونة ديكو سافر إلى لندن برفقة مساعده، بويان كركيتش، ورئيس قسم الكشافة بالنادي، جواو أمارال، للمضي قدمًا في صفقة جواو بيدرو.

ليست هذه المرة الأولى التي يسافر فيها ديكو إلى لندن لمتابعة مهاجم تشيلسي، في الواقع، سبق للمدير الرياضي لبرشلونة، الذي واجه صعوبات في التعاقد مع جوليان ألفاريز بسبب ضغوط باريس سان جيرمان، أن زار لندن لمشاهدة المهاجم البرازيلي يلعب مع البلوز شخصيًا.

كان ذلك خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في 16 أيار/ مايو، والذي خسره تشيلسي 0-1، ومن المحتمل أن يتمكن برشلونة من التعاقد مع المهاجم البرازيلي بسعر أقل من سعر جوليان ألفاريز.

في الواقع، يُقدّر برشلونة أن جواو بيدرو قد يُضمّ مقابل ما يزيد قليلاً عن 70 مليون يورو، رغم أن تشيلسي بحسب تقارير صحفية إنجليزية، أكد أن اللاعب البرازيلي ليس للبيع.

وتساءلت الصحيفة الكتالونية حول قدرة تشيلسي على الحفاظ على جواو بيدرو، بعد فشله في التأهل لأي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.