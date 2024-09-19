برشلونة يبدأ حلم الأبطال وسط مواجهات نارية الليلة.. المواعيد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تُستكمل مساء اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بمواجهات قوية، أبرزها برشلونة وموناكو، حيث يبدأ الفريق الكتالوني حلم تحقيق اللقب مع مدربه هانزي فليك.

ويسعى برشلونة جاهدا للعودة إلى منصة التتويج الأوروبية، متسلحا ببداية مثالية في الدوري باشراف مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة من خمسة انتصارات في خمس مباريات.

ويرغب العملاق الكتالوني في السير على نفس المنوال في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق أول فوز في دوري المجموعات، كي يدشن انطلاقة قوية في البطولة الأوروبية الأقوى.

وفي نفس السياق يلعب كل من أتالانتا ضد آرسنال، وفينورد أمام باير ليفركوزن، ويقع أتلتيكو مدريد في مواجهة لايبزيغ.

وأدناه مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس (19 أيلول 2024) بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

النجم الأحمر - بنفيكا - 07:45 مساء - beIN Sports HD 2.

فينورد - باير ليفركوزن - 07:45 مساء - beIN Sports HD 1

موناكو - برشلونة - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1

أتالانتا - آرسنال - - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد - لايبزيغ - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3

بريست - ستورم غراتس - 10:00 مساء - beIN Sports HD 4